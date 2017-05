Legge di Bilancio, Renzi in diretta Facebook polemizza con il «modello Monti»

ROMA - "Io credo che il tema del voto non si ponga sulla base della legge elettorale, ma su che tipo di legge di bilancio vorremmo fare. La mia idea di legge di bilancio è diversa da quella di Mario Monti perché penso che la cultura dell'austerity, che alcuni governi in Italia hanno portato, ha finito col creare il numero di disoccupati e la cosa che interessa a me e ridurre il numero di disoccupati in Italia. L'obiettivo del Pd è il lavoro». Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi alla sua rassegna stampa on line Ore Nove, in diretta su Facebook. "Noi lavoriamo perché ci siano più posti di lavoro - ha spiegato Renzi - e la cultura dell'austerity ha provocato un aumento della disoccupazione giovanile, schizzata dal 29 al 45%. Ora l'abbiamo riportata sotto il 35% ma ancora non basta. Ecco perché la questione del voto non si collega al dibattito tra partiti o se si vota sei mesi prima o dopo, il punto è che legge di bilancio verrà fatta e noi lavoreremo insieme con Paolo Gentiloni e con il governo, decidendo insieme che legge di bilancio andrà fatta".