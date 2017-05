ROMA - Guido Crosetto (Fdi): «La soglia al 5% per uccidere Alfano, Bersani e Meloni». L'esponente di Fratelli d'Italia ospite di Omnibus su La7 ha commentato le trattative in essere sulla legge elettorale e le sue possibili ripercussioni sul futuro Parlamento, dove nel caso venisse adottato il modello tedesco sparirebbero i gruppi di Area popolare, Mdp e il suo se non riuscissero a raccogliere almeno il 5 per cento dei voti degli italiani.