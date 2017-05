Lorenzin: «In arrivo un vademecum sui tempi e le modalità dei vaccini»

ROMA - Il ministero della Salute realizzerà «un vademecum sui tempi e sulle modalità per le vaccinazioni». Lo ha detto il titolare del dicastero della Salute, Beatrice Lorenzin, a margine di una visita a uno stand del Centro nazionale trapianti, a piazza di Siena, a Roma, in occasione delle celebrazioni per la XX Giornata nazionale donazione e trapianto. «Appena uscirà il decreto faremo una conferenza stampa in cui daremo tutte le indicazioni, perché nel decreto abbiamo previsto una corposa norma transitoria sia per quest'anno sia per l'entrata a regime", ha spiegato Lorenzin, sottolinenado che verranno «fatte delle schede in cui daremo tutte le informazioni ai genitori sui tempi, sulle modalità, sul certificato e su come fare le vaccinazioni». "Abbiamo già avuto ieri un incontro con il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, avremo un incontro con le Regioni, per cercare di uniformare al massimo il servizio Regione per Regione, ma soprattutto daremo una specie di vademecum di che cosa accade e quali sono i tempi", ha detto ancora il ministro. "La norma transitoria prevista eviterà ogni problema burocratico alle famiglie, alle Asl e alle scuole».