Borghi (Lega) a De Masi: «La ricetta per un imprenditore in crisi è ridurre l'orario di lavoro?»

ROMA - Borghi (Lega) a Demasi: «La ricetta per un imprenditore in crisi è ridurre l'orario di lavoro?». L'economista del Carroccio ospite di Omnibus su La7 si è confrontato con il sociologo su povertà, reddito di cittadinanza e ricette per rilanciare l'economia italiana. «Qual è la cifra che volete spendere per 6 milioni di poveri?», ha chiesto lo studioso. «In questo momento, la cifra è semplice – spiega Borghi – E’ zero, perché c’è l’Europa che ci sta dicendo che dobbiamo tagliare e ridurre la spesa. La mia ricetta è quella di uscire dai vincoli europei e creare lavoro tramite spesa a deficit».