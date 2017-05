Maccio Capatonda ed Herbert Ballerina: «Ci devono governare politici non italiani»

Il premier italiano Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa finale del G7 di Taormina, ha riconosciuto una convergenza di base tra i partecipanti su temi chiave come terrorismo e immigrazione

Al G7 di Taormina non è stato raggiunto un punto di equilibrio sul cambiamento climatico, ha riconosciuto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa finale

Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha firmato il decreto di indizione del referendum consultivo per l’autonomia della Lombardia, cui si aggiungerà quello del Veneto, e il giorno fissato è il 22 ottobre

Il vicepresidente della Camera ha parlato di lavoro, dopo il reinserimento dei buoni per pagare i lavoratori: «Non sono dignitosi». Sull'articolo 18: «Noi siamo per l’abolizione del Jobs act e siamo anche per l’abbassamento delle tasse sulle imprese, l’abolizione di Equitalia e aiutare gli imprenditori»