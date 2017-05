Di Maio: «Su voucher atteggiamento truffaldino, Pd e Forza Italia alleate per massacrare gli italiani»

ROMA - Il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio ha parlato di lavoro, dopo il reinserimento dei buoni per pagare i lavoratori: «Su voucher atteggiamento truffaldino del governo, Pd e Forza Italia sono sempre alleate quando c'è da massacrare gli italiani. I voucher non sono dignitosi». Sull'articolo 18: «Noi siamo per l’abolizione del Jobs act e siamo anche per l’abbassamento delle tasse sulle imprese, l’abolizione di Equitalia e aiutare gli imprenditori».