Trudeau abbraccia il sindaco al suo arrivo ad Amatrice

ROMA - L'Italia «è grata ai canadesi per la loro generosità nel fornire fondi per aiutare l'Italia centrale dopo il terremoto». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, in una dichiarazione riportata dal profilo ufficiale Twitter della Farnesina. Oggi, accompagnato proprio dal capo della diplomazia italiana, il primo ministro canadese Justin Trudeau ha visitato Amatrice ed è entrato nella zona rossa. «Io e Sophie abbiamo avuto l'onore di incontrare oggi ad Amatrice i primi soccorritori e i volontari. Il loro ottimismo è incoraggiante»: con queste parole il premier canadese Justin Trudeau ha commentato su Twitter la sua visita ad Amatrice, dove oggi è stato accompagnato dal ministro degli Esteri Angelino Alfano. Trudeau è entrato anche nella zona rossa.