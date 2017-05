G7, Gentiloni: impegno contro terrorismo è il risultato migliore

TAORMINA - "Il risultato più importante del vertice è l'impegno comune contro il terrorismo, concretizzato con la dichiarazione firmata ieri. È importante per il momento in cui avviene, siamo a pochi giorni dall'attacco di Manchester, a due giorni dall'attacco contro gli egiziani copti", ha sottolineato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa finale al G7 di Taormina. "La dichiarazione - ha poi aggiunto il premier - lascerà una traccia, non solo per i principi che ribadisce ma anche per un impegno particolare che sottolinea da parte dei leader del G7 il nesso tra la radicalizzazione del fondamentalismo islamico e il lavoro dei grandi service provider di internet. È un equilibrio difficile che va trovato ma nessuno deve sottovalutare la forza del richiamo di questi sette grandi paesi agli Internet service provider affinché facciano quello che è necessario per rimuovere i contenuti che alimentano il fondamentalismo islamico".