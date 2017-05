Santanché contro l'islamista dell'Ucoii: «Nega il legame fra terrorismo ed Islam»

ROMA - La deputata di Forza Italia, Daniela Santanchè ospite di Omnibus su La7, si è scontrata con l'esponente dell'Unione della comunità islamica in Italia, Yassin Lafram, accusandolo di non voler guardare in faccia la realtà: «Tutti gli attacchi degli ultimi anni in Europa sono stati fatti in nome di Allah. se noi non riconosciamo questo non risolviamo il problema».