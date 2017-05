Rinnovabili, Di Maio contro le aziende petrolifere

Don Orlando Amendola, sacerdote del campo X del cimitero Maggiore di Milano celebra il 40esimo anniversario dell'uccisione del rapinatore ucciso in una sparatoria dopo un colpo in una gioielleria il 19 maggio 1977

Il giornalista ha pubblicato un video dove dice: «L'ennesimo attentato terroristico suicida islamico ci obbliga, di fronte alla dolorosa conta delle vittime, a prendere atto che in guerra o si combatte per vincere. Dobbiamo mobilitarci, qui dentro casa nostra, per mettere fuorilegge l'islam, per liberare l'Europa dall'islam così come è stato per 1400 anni»