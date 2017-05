Ivanka Trump arriva al Pantheon con il marito Jared

L'arrivo di Ivanka Trump a piazza del Pantheon: lunga gonna bianca, tacchi a spillo, giacchina nera con profili bianchi e occhiali scuri, la First Daughter è scesa dall'auto ed è entrata nel monumento tenendo per mano il marito

Una visita lampo del presidente americano Donald Trump a Roma, in una Capitale blindatissima. Prima l'incontro con il Papa, poi la stretta di mano con Mattarella e infine il pranzo a Villa Taverna con Gentiloni

Nel commentare l'attacco all'Arena di Manchester, il ministro dell'Interno Marco Minniti ha definito la sfida contro il terrorismo 'durissima'. Ecco il suo piano per difendere l'Italia, in un periodo di grandi eventi a rischio: a cominciare dal G7

La parlamentare del Movimento 5 stelle è intervenuta in aula alla Camera per denunciare i tanti punti oscuri dietro alle stragi degli anni '90, in cui persero la vita i due magistrati simbolo della lotta alla criminalità organizzata. «Tanti nomi dei responsabili devono ancora essere trovati e scritti nelle sentanze»