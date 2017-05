Melania Trump gioca con i piccoli pazienti al Bambino Gesù

ROMA - Melania Trump ha fatto visita all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Al suo arrivo è stata accolta dalla presidente Mariella Enoc e dalle altre autorità sanitarie. Come benvenuto un bouquet di fiori consegnato da due bambini, che la First Lady Usa ha depositato ai piedi della statua della Madonna. Lady Trump è quindi passata vicino alla Terapia Intensiva Cardiochirugica, dove sono ricoverati bambini sottoposti a interventi al cuore, e ha poi incontrato 15 bambini e ragazzi di nove nazionalità diverse (italiana, africana, filippina, irachena, libanese, macedone, marocchina, nepalese, ucraina) e di età compresa tra i 5 e i 16 anni nella ludoteca dell ospedale. La First Lady si è intrattenuta a giocare e disegnare con loro, che alla fine le hanno donato un libro fotografico che racconta la realtà dell ospedale, una statua in legno raffigurante una Madonna proveniente dal Centrafrica e un disegno realizzato dai pazienti con la scritta in inglese: "Tutti i bambini del mondo sono uguali". «Great visiting you! Stay strong & positive! Much love, Melania Trump», è il messaggio che la signora Trump ha lasciato sul libro dei saluti della ludoteca. Infine una visita nella cappella dell ospedale, accompagnata dalla duchessa Maria Grazie Salviati, membro del Consiglio di amministrazione ed erede della famiglia fondatrice del Bambino Gesù, quasi 150 anni fa, dove la First Lady si è raccolta in preghiera qualche minuto.