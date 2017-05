Salvini a Latorre: «Terroristi colpa nostra? Questo mi fa paura», il deputato del Pd non sa cosa rispondere

ROMA - Magra figura per il deputato del Partito democratico, Nicola Latorre ospite con il segretario della Lega nord, Matteo Salvini a DiMartedì su La7. Il leader del Carroccio, commentando l'ennesima strage di stampo islamista consumatasi a Manchester, ha attaccato l'esponente del Pd, dicendo di aver più paura di quelli che come lui giustificano i terrortisti dando la colpa alla nostra società che non accoglie decorosamente i migranti, che dell'Isis. Il deputato Dem, preso alla sprovvista non ha saputo replicare a Salvini.