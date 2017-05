Trump a Roma, il blindato presidenziale sfreccia a Piazza Venezia

ROMA - Sfreccia lungo Piazza Venezia il lunghissimo corteo di auto presidenziali di Donald Trump, tra cui si nota «the Beast», la bestia, nome in codice del veicolo blindato con porte in acciaio ultra-resistente a qualsiasi attacco biologico o chimico, sui cui viaggia il presidente americano. Nelle immagini si vede il corteo di circa 50 automobili arrivare da via Del Plebiscito (che solitamente si percorre nell'altro senso di marcia) e imboccare Via Cesare Battisti e Via IV Novembre per raggiungere il Quirinale, dove si è svolto l'incontro, non ufficiale, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.