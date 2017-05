Trump a Roma, blitz di Greenpeace: messaggio per il Presidente sulla Cupola di S.Pietro

ROMA - Neanche l'enorme apparato di sicurezza messo in campo a Roma per l'arrivo di Donald Trump è riuscito a fermare gli attivisti di Greenpeace. L'associazione ambientalista è riuscita a proiettare sulla Cupola di San Pietro il suo messaggio contro le politiche del presidente americano. "Planet Earth First!" (Prima il pianeta Terra) si è letto sul Cupolone per alcuni minuti, la stessa sera dell'arrivo di Trump. Uno slogan che si rifà a quell'"America First" usato dall'attuale presidente in campagna elettorale. L'obiettivo dell'azione sono le recenti decisione di Trump che hanno abolito numerose misure per la protezione del clima.