Ivanka Trump cena a Sant'Ignazio e il cuore di Roma si blinda

ROMA - Ieri sera all'inizio di Piazza di Pietra una volante della polizia bloccava l'ingresso a Via de Burrò. Lì dietro infatti la figlia del presidente americano Ivanka Trump stava cenando nello storico ristorante «Da Sabatino» nella splendida Piazza di Sant'Ignazio. Un video girato da un cliente - e gentilmente diffuso dai proprietari, Lorenzo, Luigina, Loreta e Aurora - mostra la First Daughter che arriva accompagnata dal marito e consigliere del presidente Jared Kushner. Ivanka, in un luminoso abito da sera, e il suo entourage hanno assaggiato i tipici antipasti di Sabatino e i primi della casa, tra cui cacio e pepe, ravioli e gnocchi. Come secondo scampi e mazzancolle e per finire un sorbetto al limone e i biscottini, specialità del locale, chiamati «sampietrini».