Il reddito di cittadinanza del M5s spiegato dal professor Dosi

ROMA - Il docente di Economia alla scuola superiore Sant’Anna di Pisa, Giovanno Dosi, ospite di Omnibus su La7 ha spiegato le ragioni per cui è favorevole alla proposta di legge del Movimento 5 stelle. «Credo che ci voglia, và associato a un salario minimo universale. Non deve essere legato al lavoro, ma al reddito». Il docente ha spiegato: «Forse sarebbe meglio il lavoro di cittadinanza, come proponeva Hyman Minsky: lo Stato manda i disoccupati a riempire le buche delle strade, accompagnare i disabili, accudire gli anziani. Ma mi rendo conto che con l’efficienza dello Stato italiano è difficile pensare che funzioni».