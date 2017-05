Fischi per Bossi al congresso della Lega, il senatur abbandona il palco

PARMA - Fischi per il fondatore della Lega nord, Umberto Bossi, dalla platea del congresso del Carroccio di Parma durante il suo intervento.

«Io feci partire la Lega contro il centralismo e lì starò, io vado dove c'è da fare questa battaglia, se la Lega Nord diventa Lega Sud non m'interessa, ma non ho abbandonato la speranza - ha detto - Ci preoccupiamo troppo del sud, al sud non gliene frega niente dell'immigrazione, perché l'immigrazione sbarca al sud e poi viene al nord. Il sud ha bisogno di sviluppo, il nord non può dare più nessun aiuto, non ha neppure i soldi per badare a sé stesso». Quando Bossi ha fatto notare come alle primarie che hanno incoronato Salvini segretario abbiano votato in pochi, sono partite urla e fischi. A quel punto lui ha tagliato corto «Me ne vado, inutile aizzare gli animi», e ha concluso il suo intervento con «Padania libera!»