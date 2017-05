Madia: «Si riapre la stagione dei contratti con i dipendenti pubblici»

ROMA - Via libera del Consiglio dei ministri, in via definitiva, ai decreti attuativi della delega sulla pubblica amministrazione, targata Marianna Madia, che dovrebbero consentire il debutto operativo della riforma degli statali. La ministra ha spiegato: «Questi decreti ci consentiranno in un tempo breve di dare la direttiva all'Aran (Agenzia rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ndr) e di riaprire formalmente la stagione contrattuale per i pubblici dipendenti che voi sapete non ha soltanto un tema economico da affrontare, che finiremo di affrontare nella prossima legge di bilancio», ha annunciato. «Ma c'era anche un tema normativo, una legislazione ereditata che non ci consentiva di riaprire formalemente la stagione dei contratti e noi oggi abbiamo le carte in regola dal punto di vista normativo», ha sottolineato.