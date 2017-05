Marcia per i migranti a Milano, antagonisti contestano PD e il Sindaco Sala

MILANO - Una ventina di antagonisti che fanno riferimento al centro sociale Lambretta hanno contestato il Partito democratico, il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore Carmela Rozza durante la marcia «Insieme senza muri» a Milano.

A Sala i militanti del centro sociale chiedono di dare la residenza ai migranti, mentre il Partito democratico è stato definito la «peggior destra» e l'assessore alla sicurezza Rozza è stata insultata e ne è stato richiesto l'allontanamento dal corteo in quanto accusata della politica di sgomberi delle case occupate e di una posizione «sicuritaria» nei confronti dei migranti.

Sala: «Un successo della solidarietà»

«Io voglio essere il sindaco di una città che pensa a crescere, e pensa ogni giorno a diventare migliore e più bella, ma questo successo non può che essere associato alla solidarietà. Con la solidarietà e l'accoglienza ci sarà giustizia». Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, al suo arrivo alla testa del corteo per i migranti «Insieme senza muri». «Diritti per chi arriva e diritti per chi è già qua da tempo - ha detto Sala - le due cose si possono fare insieme. Da cittadino e da sindaco non vorrei stare in una città troppo cinica che pensa solo a se stessa».

A chi gli ha chiesto come la manifestazione, a cui partecipano decine di migliaia di persone, si concilia con l'aggressione a due militari e un poliziotto avvenuta due giorni fa in Stazione centrale da parte di un cittadino italo-tunisino, il sindaco ha replicato: «Andiamo oltre e collaboriamo con Questore e Prefetto. Ovviamente mi dispiace per quello che è successo. I servitori dello Stato faranno la loro parte e io la mia. Fuori dalla stazione ci sarà più controllo, controllo serrato e costante».