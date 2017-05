Marcia reddito cittadinanza, il corteo M5s Perugia-Assisi: «Noi pensiamo alle famiglie»

PERUGIA - Centinaia di attivisti del Movimento 5 stelle si sono radunati ai giardini del Frontone di Perugia, punto di partenza della marcia Perugia-Assisi a sostegno del «reddito di cittadinanza». È la seconda edizione, dopo quella del 9 maggio 2015, dell'iniziativa dedicata al contrasto alla povertà.

In piazza anche il leader Beppe Grillo e Davide Casaleggio, responsabile delle strategie di comunicazione e delle strutture informatiche che sorreggono l'organizzazione vurtuale del Movimento.

«Questa è una marcia per l'intelligenza - ha detto - il reddito di cittadinanza non è una questione di dare i soldi ma di ridare dignità alle persone, le persone hanno bisogno che lo Stato sia presente e non sia solo un poliziotto in assetto antisommossa».

Il leader M5S prima di incamminarsi ha citato il mito di Prometeo che rubava il fuoco agli dei: «Rubiamo i soldi a voi che li prendete con le tangenti!».

«Nostri eletti ricandidabili? Siamo tutti provvisori»

A giudizio di Beppe Grillo il Movimento 5 stelle non deve derogare alle regole sulla rotazione degli incarichi elettivi. Il leader M5S lo ha lasciato intendere parlando ai microfoni del Tg1 al termine della marcia Perugia-Assisi per il reddito di cittadinanza, rispondendo a una domanda sulla possibilità che i parlamentari stellati siano ricandidabili. «Ma cosa vuol dire? Non c'è niente di sicuro. Si fanno due legislature al massimo. Siamo tutti provvisori anche questa su questa Terra», ha detto.

Casaleggio: «Reddito cittadinanza fa ripartire consumi e crescita»

«Vi sono milioni di persone sotto la soglia di povertà. Il M5S con il suo reddito di cittadinanza le aiuta ad uscire dall'esclusione sociale, prevede corsi di formazione e di riqualificazione professionale per il reinserimento nel mondo del lavoro. Il reddito di cittadinanza per 9 milioni di persone e 2 mld per i centri per l'impiego possono far ripartire davvero i consumi e la crescita. Perché nessuno sia lasciato indietro». Lo afferma Davide Casaleggio.

«Indagine fiscale sul blog? Bene, è tutto pubblico»

«E' un'indagine che fanno: siamo contenti che la facciano. Chi è il proprietario del blog? Non c'entra il proprietario, a livello di nome sono io. A livello legale chi è il proprietario? C'è una associazione in cui io ci sono, come proprietario del logo». Lo ha detto il leader del M5S Beppe Grillo, rispondendo, nel corso della marcia Perugia-Assisi per il reddito di cittadinanza, a una domanda sull'esposto del tesoriere del Pd Francesco Bonifazi sui profili fiscali del blog.

«I bilanci - ha aggiunto - sono pubblici, le mie dichiarazioni dei redditi sono pubbliche, anche quelli della Casaleggio sono pubblici: basta andare alla camera di commercio. E' tutto pubblico, che facciano tutti i rilevamenti: sono felice».