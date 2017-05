Grasso: «A Milano reazione violenta a controllo, non terroristica»

MILANO - «Ho portato il rispetto, i ringraziamenti, l'affetto dei cittadini italiani perché sono riusciti veramente a darci la sensazione di come i nostri giovani militari fanno la sicurezza dei cittadini. Nonostante fossero feriti sono riusciti a fermare e arrestare quella persona che, ribadisco, è un italiano a tutti gli effetti e si può considerare uno che ha reagito violentemente a quella che era un'attività legittima che rientra nel controllo del territorio che è la base dell'odierna sicurezza». Così il presidente del Senato, Pietro Grasso, arrivando all'Università Bocconi di Milano dopo aver fatto visita a uno dei militari feriti all'ospedale Sacco di Milano. «Attualmente il fatto va ricondotto su questi punti: una reazione violenta a un controllo legittimo, poi si approfondirà se questa persona ha delle tendenze fondamentaliste, questo è un altro problema. Certamente l'azione in sé non è stata un'azione che, secondo quello che sappiamo adesso, può definirsi terroristica».