Roma, Raggi contestata da CasaPound lascia la sala

ROMA - «Parliamo della funivia, con lo schifo che c'è a Roma». La presentazione della prima fase dello studio di fattibilità sulla funivia Casalotti - Battistini nel XIII Municipio di Roma da parte di Virginia Raggi è stata interrotta da un gruppo di CasaPound. Il tutto è andato in diretta sulla pagina Facebook della sindaca M5S, cacciata dall'aula consiliare con l'assessora ai Trasporti Linda Meleo al grido di «buffona» «buffona» e «torna a fare le fotocopie da Previti». «Vorremmo delle risposte su dei temi più urgenti per la cittadinanza romana, non c'è un assessore alla casa.... qual è la vostra politica sull'immigrazione, vergogna vergogna» le hanno gridato contro. Dopo essersi rifugiata in una sala attigua la sindaca ha detto: «Non ci hanno permesso di parlare, torneremo dentro quando gli animi si calmano un po', qui stiamo presentando progetti importanti per la città, ci sono sicuramente tanti problemi e persone esasperate da anni di malgoverno purtroppo in questo momento Roma è anche questo... facciamo calmare le persone e tra poco torniamo dentro».