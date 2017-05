Gentiloni: il negoziato con la Cina? Faticoso, ma ha un valore particolare

PECHINO - «Il negoziato tra Cina e Ue è sempre un negoziato faticoso, una nuova tappa ci sarà agli inizi di giugno. Lanciare questo ponte tra Asia e Europa ha un significato anche politico oltre che economico non cancella le difficoltà che tutti conosciamo in termini di rapporti fra questi paesi e queste aree economiche». Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Pechino, al termine della missione in Cina, precisando che le relazioni con la Cina «acquistano un valore particolare» in un contesto in cui si torna a parlare di misure protezionistiche.