Obama a Milano, visita la Pinacoteca Ambrosiana e il Duomo e poi l'incontro con Renzi

MILANO - Prima volta a Milano per Barack Obama: il 44esimo presidente degli Stati Uniti è arrivato in città per partecipare all'evento «Seeds and Chips», dove tiene un keynote speech, e il giorno prima del suo intervento ha approfittato del tempo libero per qualche visita culturale nel capoluogo lombardo, dove riceverà anche le chiavi della città dalle mani del sindaco Beppe Sala.

L'arrivo

Obama è atterrato intorno alle 12 all'aeroporto di Linate con un volo privato, poi si è diretto al Park Hyatt, hotel di lusso nel cuore della città proprio accanto alla Galleria Vittorio Emanuele II e a due passi dal Duomo. Ad attenderlo fuori dall'ingresso principale c'era una piccola folla di turisti e curiosi, oltre a giornalisti, fotografi e telecamere: un po' di delusione perchè il corteo di auto ed è entrato da una via laterale, lasciando chi lo aspettava a bocca asciutta.

Agenda

Obama si è fermato in hotel per il pranzo ed è uscito alle 3 del pomeriggio per dirigersi in auto alla Pinacoteca Ambrosiana: all'uscita dal Park Hyatt ha salutato le decine di persone che lo aspettavano dietro le transenne per scattare una foto. Stessa scena si è ripetuta all'arrivo alla Pinacoteca e poi all'uscita dopo una visita di circa mezz'ora, quando ha salutato di nuovo la gente che lo acclamava. La seconda tappa della prima giornata milanese di Obama è stato il Duomo, dove è andato direttamente con il corteo di auto ed è entrato da un ingresso laterale. La visita è durata 40 minuti per poi rientrare in hotel dove ha incontrato il segretario del Pd, Matteo Renzi. Ad accompagnarlo nella visita della Cattedrale è stato l'arciprete del Duomo, Gianantonio Borgonovo. L'ultimo impegno della giornata per l'ex inquilino della Casa Bianca è la cena a Palazzo Clerici, sede dell'Ispi, l'istituto per gli studi internazionali. Il secondo giorno a Milano sarà infatti dedicato a «Seeds and Chips» e al suo discorso nel polo fieristico di Rho Pero.