Immigrazione, Zuccaro: in questo momento non ho prove contro le ong

ROMA - "Non posso muovere accuse perché non mi compete in questo momento, lo farò se avrò le prove, ma io queste prove adesso non ce le ho». Lo ha detto durante un'audizione al Senato il procuratore capo di Catania, Carmelo Zuccaro, sentito in merito alle accuse lanciate nei giorni scorsi contro le Ong che salvano i migranti in mare accusate di avere contatti con i trafficanti di uomini. "Potrei essere smentito - ha aggiunto - e ne sarei molto contento".