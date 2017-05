La prima volta di Mattarella e Steinmeier alle Fosse Ardeatine

ROMA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona al Mausoleo Ardeatino, dove nel 1944 i nazisti massacrarono per rappresaglia 335 italiani, insieme al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, in visita ufficiale a Roma. È la prima volta, a 73 anni dall'eccidio delle Fosse ardeatine, che i presidenti di Italia e Germania sono insieme in questo luogo simbolico, segno di un'attenzione particolare in vista di una piena riconciliazione italo-tedesca. Prima della deposizione della corona c'è stato un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime.