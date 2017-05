Salvini dal Cara di Mineo: «Un centro commerciale di carne umana, che non integra nessuno»

CATANIA – Video live da Cara Mineo per il segretario della Lega nord, Matteo Salvini, che ha visitato il centro di accoglienza siciliano, dove ha deciso di passare il primo maggio e pernottare.

Centro commerciale di carne umana

Per Salvini si tratta solo «un centro commerciale di carne umana, che non integra nessuno», e dove «ho osservato abusi di vario tipo: si vendono televisori a schermo piatto, stereo, telefonini, scarpe nuove, pantaloni, ma soprattutto quello che contesto è che questa sia integrazione. Sono centomila euro al giorno, spesi male per gente che non scappa dalla guerra».

100mila euro al giorno buttati

Nel filmato il leader del Carroccio ha spiegato che «Ogni giorno vengono buttati via centomila euro, tanto serve per mantenere in vita questo baraccone dove vivono circa 3.300 stranieri dei quali solo 14 sono siriani e 7 iracheni». Durante il suo tour fra le villette dell'ex base americana l'eurodeputato ha documentato la vita quotidiana nel campo, fra negozietti e partite di pallone. «Abbiamo visto cose incredibili - dice - un vero e proprio mercato a cielo aperto e senza regole dove puoi acquistare di tutto: biciclette, stereo, t-shirt, pantaloni di marca con etichette, scarpe nuove. Da dove arrivi tutta questa merce è un mistero».

Pd e M5s complici e responsabili

Durante la sua ispezione Salvini non ha mancato di rimproverare a Partito democratico e Movimento 5 stelle, la loro responsabilità per l'emergenza immigrazione che l'Italia starebbe vivendo: «Sul tema immigrazione i 5 Stelle sono peggio del Pd di Renzi perché adesso di Maio fa la voce grossa, in Parlamento i 5 Stelle col Pd hanno depenalizzato il reato di immigrazione clandestina, incentivando questi sbarchi, e settimana questa a Bruxelles i 5 Stelle con il Pd hanno votato il rifinanziamento delle operazioni scafiste di Frontex». "I 5 Stelle - ha proseguito Salvini - parlano bene ma razzolano malissimo, sono fra i principali fautori di questa immigrazione senza controllo. Perché altrimenti non hanno votato settimana questa la proposta della Lega di sospendere i finanziamenti alle Ong che non lavorano chiaramente. Quindi il signor Di Maio fa il furbetto ma poi depenalizza l'immigrazione clandestina».