Disoccupazione giovanile, Gentiloni: «Il lavoro è una priorità ossessiva del governo»

BENEVENTO - Il premier Paolo Gentiloni ha sottolineato come per il suo governo il lavoro sia «priorità ossessiva».Per l'esecutivo «il lavoro dei giovani è un impegno assoluto». Parlando a Benevento, a conclusione della visita al pastificio Rummo, il presidente del Consiglio ha poi aggiunto, rivolgendosi alla platea: «In parte possiamo rispondere con l'impegno nella pubblica amministrazione, e in parte c'è stato lo sblocco del turn over, ma l'occupazione strategica è - ha concluso - il riflesso del tessuto produttivo».