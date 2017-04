Primarie Pd, cautela sull'affluenza da Renzi & Co.

MILANO - I candidati alle primarie del Pd si sono sfidati in un confronto tv in onda su Sky TG24. Fra gli argomenti affrontati, l'affluenza alle primarie. «Tutto ciò che ha la cifra 1 milione davanti va bene», ha detto cauto Renzi. Secondo Emiliano «Abbiamo deciso di fare un congresso con rito abbreviato non siamo stati in grado di fare sapere a tutti gli italiani che queste primarie possono cambiare la storia del nostro paese». Orlando invece ha detto «sto all'asticella che fissò Matteo Renzi nel 2013, 2 milioni di persone». Le immagini sono di Sky TG24, disponibile su Sky e anche al canale 50 del digitale terrestre.