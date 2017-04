Gentiloni: «La Brexit non è la miccia per l'implosione dell'Ue»

ROMA - «Coloro che temevano o speravano che la Brexit sarebbe stata la miccia per l'implosione dell'Ue si sono sbagliati: le cose non sono andate così». Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni durante le comunicazioni in aula alla Camera in vista del consiglio europeo di oggi sulla Brexit.

Gentiloni: Siamo ottimisti sul destino dell'Ue

«Questo non significa affatto sottovalutare l'importanza di Brexit ma significa registrare il fatto che dall'Austria all'Olanda e mi auguro dalla Francia nei prossimi dieci giorni sono venuti messaggi chiari, non che negano l'esistenza dei problemi, di difficoltà e perfino di crisi nel progetto europeo, ma registrano il fatto che le forze che legittimamente ritengono che da questi problemi si debba uscire abbandonando l'Ue sono delle minoranze. E' un segnale positivo e incoraggiante per il destino dell'Ue e di quanto noi italiani abbiamo investito e investiamo nell'Ue».