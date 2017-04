Primarie Pd, Emiliano provoca Orlando: «Come hai fatto a resistere con Renzi?»

MILANO - «Come hai fatto a resistere con lui Presidente del consiglio? Io non ce l'ho fatta». È la domanda provocatoria che Emiliano ha fatto ad Orlando, riferendosi a Renzi, durante il confronto tv fra i tre candidati alle primarie del partito democratico andato in onda su Sky TG24 (immagini di Sky TG24, disponibile su Sky e anche al canale 50 del digitale terrestre). «Sono molto tenace e volitivo - ha risposto Orlando - abbiamo discusso, forse non abbiamo discusso abbastanza e non abbiamo fatto del partito un luogo dove si potesse discutere di più».