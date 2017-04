Brexit, Gentiloni: non può esserci il mercato unico «à la carte»

ROMA - "Questo quadro di nuovi rapporti non può essere caratterizzato da una sorta di mercato unico 'à la carte' concesso al Regno Unito perché è evidente che il mercato unico è una straordinaria risorsa come dimensioni e potenzalità economica per imprese e cittadini che si muovono, ma non si può immaginare che qualcuno decida di questa enorme risorsa di prendere ciò che gli interessa, la parte economico finanziaria, e di chiudere su ciò che non gli interessa, la libera circolazione delle persone".