Gentiloni nel Sannio fa visita al celebre pastificio Rummo, devastato dall'alluvione del 2015

BENEVENTO - Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, è in visita allo stabilimento di Benevento della pasta Rummo. Il premier, in mattinata, è stato alla Adler Group di Airola, sempre nel Sannio. Ad attenderlo il governatore campano Vincenzo De Luca, i sottosegretari Umberto del Basso de Caro e Gioacchino Alfano e il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Il pastificio, che ha sede in contrada Ponte San Valentino, ha subito ingenti danni a causa dell'alluvione dell'ottobre 2015 e, anche grazie alla vasta eco che i danneggiamenti hanno avuto sui social network, è riuscito a riprendere la produzione dopo poche settimane dalla calamità naturale.