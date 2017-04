Del Grande libero, Alfano: «Riscatto? Non dite follie»

La presidente della Camera a proposito del divieto della commemorazione dei caduti di Salò: «Condivido pienamente la decisione della prefetta, del questore e delle autorità locali di non consentirla. Sarebbe in totale contraddizione con lo spirito di quella giornata»

E' ancora tutta da chiarire la motivazione per cui il giornalista italiano Gabriele Del Grande è stato fermato e trattenuto in un centro di detenzione per 14 giorni in Turchia