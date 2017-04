Gentiloni su Casa Italia: «E' uno dei nostri progetti più ambiziosi»

MILANO - Per il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, Casa Italia «è uno dei progetti più ambiziosi che abbiamo, talmente ambizioso che la prospettiva è lunga e non vincolata a questa o quella stagione politica». Lo ha sottolineato durante la presentazione della prima fase operativa, che prevede l'apertura di dieci cantieri lungo l'intero arco appenninico.

Gentiloni: L'Italia è bella ma fragile

«La nostra è una grande bellezza molto fragile", ha continuato il presidente del Consiglio, e le recenti scosse «ci hanno colpito al cuore perché nei territori dell'Appennino colpiti c'è un pezzo della storia del nostro paese e non dobbiamo nascondere il fatto che la frequenza delle scosse da agosto a gennaio ha reso ancora più grave l'emergenza». Gentiloni ha però sottolineato che il terremoto, pur avendo «inciso nello spirito della popolazione» colpita, non ha fatto venir meno in essa «la fiducia e la speranza. C'è una volontà in loro sulla quale possiamo e vogliamo fare leva».

Il progetto Casa Italia

Parlando ancora di Casa Italia, progetto dedicato alla prevenzione del rischio, il premier ha osservato infine che investire su questo con metodo scientifico «significa risparmiare denaro pubblico. Basti pensare che le scosse degli ultimi sette, otto mesi hanno avuto un costo delle cure che abbiamo stimato in 23 miliardi di euro. Pensate quanto può consentire di risparmiare alla Pubblica amministrazione. Mi auguro che questi prototipi ci diano le chiavi per il progetto più generale».