Mattarella a Mosca: Russia partner strategico, e non solo per l'energia

MOSCA - L'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'aeroporto di Mosca. Il capo dello Stato inizia così la visita in Russia che si concluderà il 13 aprile. Tra i primi appuntamenti in agenda, l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino.

Russia partner strategico

Per noi la Russia è un partner strategico e speriamo che i nostri rapporti possano ulteriormente crescere anche al di là del settore energetico, così importante», ha dichiarato incontrando il premier russo Dimitri Medvedev a Mosca alla Casa dei ricevimenti del governo della Federazione russa. Mattarella ha aggiunto che comunque «i nostri rapporti economici sono molto intensi». Il capo di stato ha poi sottolineato che l'Italia è pronta a lavorare per «trovare soluzioni per risolvere e riprendere così l'espansione di tutte le potenzialità che la lunga amicizia tra Russia e Italia e Russia e Unione Europea può comportare».