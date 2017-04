Siria, Di Maio: se Usa avessero sganciato 60 mln in banconote sulle popolazioni non li avrebbero aiutati di più?

IVREA - "I missili lanciati dagli Usa sulla Siria costano circa 60 milioni di dollari. Se avessero sganciato 60 milioni in banconote sulle popolazioni non li avrebbero aiutati di più? Quanto stiamo spendendo in armamenti sulla Siria? Se li avessimo dati alle popolazioni sicuramente le avremmo aiutate di più». Lo ha affermato Luigi Di Maio, esponente del M5s, a margine del convegno M5s a Ivrea.