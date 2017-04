Anche Di Pietro alla kermesse di Casaleggio: «Ammiro il M5S»

IVREA - C'era anche Antonio Di Pietro all'evento organizzato ad Ivrea dall'Associazione Gianroberto Casaleggio. In fila come gli altri partecipanti per la registrazione, spiega: «Sono qui per rispetto a Gianroberto, con cui ho lavorato, e che ho apprezzato molto: ha curato il mio sito e la mia comunicazione. L'apprezzamento per lui e per il MoVimento Cinque Stelle c'è dal primo giorno».

Non fate castelli

Tuttavia, l'ex pm invita a «non costruire castelli» sulla sua presenza a Ivrea, soprattutto in termini di un futuro ritorno all'impegno diretto: «Bisogna rispettare le regole del MoVimento, e tra le prime regole c'è il ricambio della classe politica».