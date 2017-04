Orlando sulla Siria: tornare al negoziato, unica via d'uscita

Roma, - "Credo che la scelta" dell'attacco Usa in Siria "al di là del giudizio che si dà, non può essere l'unica in campo". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, commentando il bombardamento americano in Siria, e intervenendo a margine di un convegno a Roma.

"Oggi è necessario tornare al negoziato e alla legalità internazionale, perché, come ha detto Gentiloni, quella è l'unica via d'uscita dalla crisi siriana. Credo quindi che la comunità internazionale e l'Unione Europea si debbano mobilitare perchè la via delle armi rimanga isolata a quell'episodio".