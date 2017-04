Orlando: nelle prossime settimane in Aula ddl reato tortura

Roma, - Il disegno di legge per l'introduzione nel codice penale italiano del reato di tortura potrebbe "vedere l'aula nelle prossime settimane". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, a margine di un evento organizzato dal Consiglio nazionale forense, sottolineando di essere "nella fase degli emendamenti. Ho auspicato questa approvazione da molto tempo".

"Finalmente mi pare che ci sia la corsia libera in Senato per arrivare in fondo. Nell'arco delle prossime ore dobbiamo chiudere sugli emendamenti che sono stati presentati e poi far licenziare il testo. Il ministro Finocchiaro è al lavoro su questo fronte e credo che potremmo adempiere a un impegno che a questo punto non è soltanto di carattere generale ma anche specifico su quella vicenda", ha aggiunto il guardasigilli, alludendo alle violenze nella caserma di Bolzaneto fra il 21 e il 22 luglio 2001 durante il G8 di Genova.