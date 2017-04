Siria, Gentiloni: da Usa risposta motivata a un crimine di guerra

Roma - L'attacco Usa della scorsa notte in Siria è una "risposta motivata a un crimine di guerra". Lo afferma il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in una dichiarazione alla stampa a Palazzo Chigi.

"L'azione della notte scorsa si è sviluppata nella base aerea da cui sono partiti gli attacchi con uso di armi chimiche, un crimine di guerra il cui responsabile è il regime di Assad e credo che le immagini di morte e sofferenza viste nei giorni scorsi sono immagini che non possiamo accettare di rivedere. L'uso delle armi chimiche è vietato dalle convenzioni internazionali, da numerose risoluzioni Onu, non può essere circondato da indifferenza e chi ne fa uso non può contare su attenuanti o mistificazioni".