Genova, Pirondini (M5S): non credo che la mia lista sarà esclusa

Genova, - Luca Pirondini, il candidato sindaco di Genova del Movimento 5 Stelle, parla alla vigilia della prima udienza sull'istanza di sospensione cautelare della sua lista, dopo il ricorso presentato da Marika Cassimatis, la vincitrice delle comunarie dello scorso 14 marzo, poi "scomunicata" da Beppe Grillo.

"Io domani lavorerò 24 ore come stiamo facendo tutti i giorni per creare il nostro programma insieme ai cittadini, per proporre a Genova una soluzione, una proposta di città diversa. L'unica cosa che farò domani sarà preoccuparmi di lavorare insieme agli attivisti e ai cittadini, di incontrare persone, di ascoltare proposte".

Sulla possibilità che la sua candidatura venga bloccata dal tribunale civile, Pirondini ha affermato: "Non credo che finirà così ma chiaramente dovremmo aspettare i prossimi giorni per capire".

Ad un giornalista che gli chiedeva se provasse rancore nei confronti di Marika Cassimatis, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle ha risposto: "Io sono un buono, provo solo affetto per tutti, non provo nessun rancore per nessuno. E' difficile che qualcuno mi faccia provare rancore".