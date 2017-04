Gentiloni: gente chiede rassicurazioni, governo è qui per questo

Firenze - "In questo momento delicato del nostro Paese e perfino del mondo la principale richiesta che viene fatta dalla gente alle istituzioni è quella di essere rassicurati. Il governo è qui per questo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, parlando davanti agli operatori sanitari e alle autorità locali della Toscana e di Firenze per l'inaugurazione del nuovo Trauma Center dell'ospedale fiorentino di Careggi.

"Siamo consapevoli dell'importanza di questa nuova struttura anche dal punto di vista sociale - ha aggiunto Gentiloni - qui non stiamo offrendo solo una struttura che funziona ma una struttura che dà sicurezza, che rassicura. È questa la richiesta

che viene dalla gente".

"Dobbiamo fare uno sforzo per la qualità - ha concluso il premier - qui c'è la qualità: vi assicuro che l'impegno del governo a migliorare la qualità del Sistema sanitario nazionale c'è e rimarrà, su questo non facciamo passi indietro".