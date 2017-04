Berlusconi al Salone del Mobile: l'arrivo in elicottero

Rho - Ci sono icone che non cambiano. Negli anni Ottanta erano i raduni del grande Milan, oggi, forse più modestamente, il Salone del Mobile alla Fiera di Rho, ma Silvio Berlusconi si fa ancora notare per l'arrivo in elicottero. Nel giorno dello sciopero dei mezzi pubblici il leader di Forza Italia ha scelto un atterraggio scenografico in uno spiazzo erboso di fronte all'ingresso della Fiera, prima poi di passare ai saluti istituzionali alla delegazione che lo stava aspettando, involontaria ironia dei mezzi di trasporto, pre presentargli un'auto elettrica e sostenibile.