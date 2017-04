Laura Boldrini inedita a Un giorno da pecora: vivo con il mio gatto Gigi Billo, non c'è di meglio

ROMA - La Presidente della Camera Laura Boldrini, ospite oggi di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha risposto alle domande di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su alcuni aspetti, poco noti, della sua vita fuori dalla politica. A partire dal suo gatto: Gigi Billo. "Gigi è il mio gattone, nato nel 1999, è meraviglioso». Come mai questo singolare doppio nome? "Perché Gigi è il nome e Billo il cognome». Lei abita da sola col suo gatto? "Sì - ha detto la Boldrini a Rai Radio1 Un Giorno da Pecora - e vi voglio dire che non c'è formula migliore». Per quale motivo? "Perché uno fa come gli pare, praticamente. Io mi allargo: i vestiti, le scarpe, ed i libri..." Quindi lei è single, col gatto? "Beh, questo quadretto è pietoso però", ha risposto scherzando la Boldrini, che ha aggiunto: "Non si può stare meglio». E gli affetti? "Io ho i miei affetti: mia figlia, che è la cosa più importante. I miei fratelli, gli amici, i miei collaboratori, insomma un sacco di gente a cui voglio bene. E' bellissimo riuscire a stare bene senza sentire i vuoti. Quando uno vuole bene alle persone - ha concluso a Un Giorno da Pecora la Presidente della Camera - di vuoti non ne senti..."