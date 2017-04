Gentiloni al Forum di Confcommercio: obiettivi del Governo sono fiducia, stabilità e riforme

CERNOBBIO (CO) - "Bisogna ricostruire un clima di fiducia nel Paese: l'urgenza che riguarda in questo momento la nostra società è proprio la fiducia che ci può consentire di far lievitare la crescita». E' il messaggio che il premier Paolo Gentiloni ha lanciato nel corso del suo intervento al Forum della Confcommercio. "L'azione del Governo in questa fase ha innanzitutto questo obiettivo: garantire stabilità, mettere in sicurezza e completare le riforme avviate in questi anni, consolidare i risultati positivi ottenuti - ha spiegato Gentiloni - C'è un traguardo centrale che in questo momento connette i nostri sforzi: cerchiamo di rassicurare il nostro Paese".