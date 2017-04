La promessa di Gentiloni agli italiani: «Ridurremo le tasse, in primavera e in autunno»

CERNOBBIO - Il governo continuerà a lavorare per ridurre la pressione fiscale. Ad assicurarlo è il premier, Paolo Gentiloni, parlando alla platea del forum di Confcommercio.

Gentiloni: Ridurremo le tasse

«Solo aumentando la domanda interna riusciremo a garantire una ripresa massiccia della nostra economia, solo così si esce definitivamente dalla crisi e l'Italia riparte davvero - ha detto - Come ci arriviamo a questo obiettivo? Con misure economiche che proseguono il percorso di riduzione della pressione fiscale avviato in questi tre anni. Lo dico per chi è preoccupato per le prossime misure del governo: noi - ha spiegato Gentiloni - continueremo a lavorare per la riduzione della pressione fiscale, lo faremo in primavera e in autunno, forse in autunno sarà un po' più difficile che in primavera ma lo faremo con le mostre misure. Proseguiremo in questo percorso - ha concluso - decisivo per dare impulso ai segnali di crescita».