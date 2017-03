Caos M5s Genova, Cassimatis: il «fidatevi» di Grillo non esiste neppure nella Repubblica banane

GENOVA - "Il 'fidatevi di me' che è stato lanciato da Beppe Grillo non esiste come prova in nessuno Stato di diritto, ma neppure nella 'Repubblica delle banane'": è l'affondo di Marika Cassimatis, vincitrice delle comunarie per il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Genova, poi "scomunicata" da Beppe Grillo pochi giorni dopo il voto online, che davanti alle critiche interne aveva replicato "fidatevi di me». "Ogni persona se accusata ha diritto alla sua difesa e questo diritto non è stato concesso a nessuno di noi", ha aggiunto Cassimatis durante la prima conferenza stampa convocata dopo la 'scomunica' da parte del leader del M5S.