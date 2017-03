Quagliariello canta Continentali's Karma per il Trattato di Roma

ROMA - Il senatore di Gal Gaetano Quagliariello, nei studi di Rai Radio1 ospite di «Un Giorno da Pecora», ha ideato una celebrazione del tutto particolare per i 60 anni dei Trattati di Roma. «Ho celebrato l'evento con Tremonti e Masera in modo alternativo, con tre letture magistrali, che sono state interessanti ma un po' noiose. Allora mi è venuta un'idea: scrivere la mia versione del brano vincitore di Sanremo, Occidentali's Karma, che io ho chiamato Continentali's Karma», ha detto il senatore ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Il senatore ha cantato la sua creazione (ma, ammette, lo ha aiutato la sua addetta stampa Claudia Passa): «Sì, con la vostra 'Orchestrina' di Un Giorno da Pecora' ma lo dico subito: chiedo scusa a Gabbani, alla scimmia e pure agli italiani», ha scherzato Quagliariello, che per 'omaggiare' Gabbani ha indossato anche un maglione arancione acceso.